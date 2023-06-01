محافظ كفر الشيخ يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد إعلان نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أنه تابع اليوم أعمال المراجعات النهائية، موجّهًا برصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات أو ترك إجابة دون تقديرها.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، مساء اليوم وغداً الجمعة، لإعتمادها، يوم السبت بعد غدٍ.

جاء ذلك بناء على تلقي محافظ كفر الشيخ عددا من الاستفسارات من الأهالي عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فوجه بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة لاعتمادها وإعلانها، والإعلان عن أسماء الأوائل.

فيما تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، بقطاع كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ورئيس عام الامتحانات، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسئول قواعد البيانات المركزية.

ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكداً أنه تابع أعمال تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات في غرف الكنترول، وحث أعضاء الكنترول على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل، مشيراً إلى أن أوراق طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحان في الفصل الدراسي الثاني 63 ألفا و308 طالبات وطالبة مقسمين على ثلاثة قطاعات.