الشبكة الوطنية بالإسماعيلية تسيطر على أضرار العاصفة الترابية (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عاصفة ترابية استمرت نحو ربع ساعة، وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ قد حذرت بموجة الطقس السيئ ليومى الخميس والجمعة، وأشرفت على رفع حالة الاستعداد لكافة فرق الطوارئ.

بناءً على توجيهات شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة استمرار التنسيق والتعاون مع كافة المراكز والمدن وأحياء المحافظة مع مديرية الصحة وفرع هيئة الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وجميع الشركات الخدمية والجهات التى تقدم خدمات الطوارئ بالمحافظة، وإقليم القناة وسيناء خلال فترة سوء الأحوال الجوية التى تمر به البلاد.

ورفع حالة فرق الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشددا على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.