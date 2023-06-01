الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يناقش خطة النشاط الصيفي مع موجهي الأنشطة

جريدة الدستور

عقد ناصر حسن، وكيل تعليم الغربية، الخميس، اجتماعًا حضره الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشؤون التنفيذية ومديري الخدمات بالإدارات التعليمية العشر وموجهي عموم الأنشطة لمناقشة خطة النشاط الصيفى والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بقاعة التنمية المهنية بطنطا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

في بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الخدمات بالمديرية ولمديرى الخدمات بالادارات التعليمية العشر، لتحقيق مراكز متعددة على مستوى الجمهورية في جميع الأنشطة.

ناقش وكيل تعليم الغربية خطة تعليم الغربية لتفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة نهاية العام، والتي تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، خاصة في جميع مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى جميع المدارس في الإدارات التعليمية العشر والتي لا تستغل في أعمال الامتحانات العامة، 

وأكد وكيل تعليم الغربية ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية، وطالب وكيل الوزارة أن تكون المدارس خلال الإجازة الصيفية نموذج مميز للأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وهو الأمر الذي يجب العمل عليه بكل جدية والتزام حتي نستطيع من خلال مسئوليتنا أن نساهم في تأسيس وصقل مواهب أبنائنا الطلاب، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

في ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة  أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وكيل تعليم الغربية يجب تكون المدارس خلال الإجازة الصيفية نموذج

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

أبرز 8 معلومات عن اكتشاف الغاز الجديد بمنطقة دسوق

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم ٢٠٢٣ على بوابة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية