وكيل "تعليم الغربية" يناقش خطة النشاط الصيفي مع موجهي الأنشطة

عقد ناصر حسن، وكيل تعليم الغربية، الخميس، اجتماعًا حضره الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشؤون التنفيذية ومديري الخدمات بالإدارات التعليمية العشر وموجهي عموم الأنشطة لمناقشة خطة النشاط الصيفى والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بقاعة التنمية المهنية بطنطا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

في بداية الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الخدمات بالمديرية ولمديرى الخدمات بالادارات التعليمية العشر، لتحقيق مراكز متعددة على مستوى الجمهورية في جميع الأنشطة.

ناقش وكيل تعليم الغربية خطة تعليم الغربية لتفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة نهاية العام، والتي تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، خاصة في جميع مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى جميع المدارس في الإدارات التعليمية العشر والتي لا تستغل في أعمال الامتحانات العامة،

وأكد وكيل تعليم الغربية ضرورة تنفيذ قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية، وطالب وكيل الوزارة أن تكون المدارس خلال الإجازة الصيفية نموذج مميز للأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وهو الأمر الذي يجب العمل عليه بكل جدية والتزام حتي نستطيع من خلال مسئوليتنا أن نساهم في تأسيس وصقل مواهب أبنائنا الطلاب، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

في ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.