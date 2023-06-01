الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الغيط: عودة العلاقات المصرية التركية سيعود بالنفع على الجامعة العربية

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تم الاتفاق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إقامة العلاقات بين البلدين، والتي عانت من الاضطراب والتهميش على مدار السنوات القليلة الماضية.

العلاقات المصرية التركية

وأكد أحمد أبو الغيط، خلال لقاء خاص له، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعاون المصري التركي سينعكس بشكل كبير على علاقة الجامعة العربية بالطرفين.

وأضاف في حديثه أنه كان هناك منتدى يطلق عليه المنتدى التركي العربي تم تجميده منذ عام 2014 لأن الأداء التركي على مستوى الإقليم استثار الدول العربية، فأوقفوا هذا المنتدى، لذا تطور العلاقات العربية التركية يعني عودة الأنشطة بين تركيا والمنطقة التي توقفت من قبل.

العلاقات العربية الإيرانية

وتابع: "إيران ما زال لها بصمة في الإقليم ينبغي أن تتوقف، لذا  لا يوجد منتدى إيراني عربي، وذلك لأن الأيادي الإيرانية مازالت بصمتها واضحة في القضية اللبنانية، العراقية، السورية، واليمنية".

أحمد أبو الغيط أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية العلاقات المصرية السعودية العلاقات المصرية الإيرانية

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