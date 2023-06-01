الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحلم بالهندسة.. حكاية بطلة فيومية حصدت "برونزية أفريقيا" في الكونغ فو

جريدة الدستور

بطلة بكل المعايير رغم صغر سنها، إلا أن  عمرها وطموحاتها وتحقيق حلمها بإصرار أثبتت أن العُمر مجرد رقم.

تبلغ من العمر 9 أعوام، بنت مركز إبشواي بالفيوم، آلاء عماد الروبي، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، استطاعت تلك البطلة أن تحقق حلمها وحبها في لعبة الكونغ فو، وحصدت على الميدالية البرونزية ورفع علم مصر.

وقالت آلاء عماد الروبي، ل"الدستور"، أنه أطلق عليها المتابعين لقب"الكتكوت الصغيرة"، أثناء بطولة إفريقيا التي كانت مُقامه بإستاد القاهرة الدولي، بالفوز على منافسيها الأفارقة في الأدوار التمهيدية حتى وصولها إلى المربع الذهبي، وتم إصابتها بشد عضلي، ورفض المدرب العام خوضها المباراة، لإصابتها، ولكنها صممت على اكتمال باقي المباريات، وتحملت اصابتها، لكي تحصد الميدالية البرونزية ورفع علم مصر أفريقيا وكان كل المتابعين أثناء البطولة توقعوا الميدالية الذهبية لها.

أضافت بنت محافظة الفيوم، أنها بطلة الجمهورية وثالث أفريقيا وقريباً بطلة العالم في لعبة الكونغ فو، ولن تترك حلمها حتى يتحقق وترفع علم مصر عالمياً.

واستكملت حديثها أنها دائما تحصد المركز الاول في دراستها، وتحب المذاكرة وان الرياضة لم تعوقها عن التعليم، وتحلم أن تُصبح مُهندسة وتقوم ببناء مدن جديدة.

في  السياق، قالت والدة البطلة إن ابنتها هى الأصغر وسط أبنائها حيث إن لديها من الأبناء فتاتين وولد وجميعهم أبطال رياضيين، نجلي إسلام لاعب كرة القدم بنادي الزمالك تحت سن 18 عام، ونجلتي بسنت بطلة الجمهورية في لعبة الكيك بوكس تحت سن 14عام.

واردفت والدة البطلة، بأن نجلتها كانت دائماً تُشاهد الأفلام القتالية منذ صغرها،  وكانت تقلد أبطال الأفلام، فلاحظت عليها مشروع بطلة، وساعدتها، بإرسالها إلى بعض الأكاديميات الخاصة لكن لم تسطيع أن تتأقلم، حتى رآها المدرب الكابتن محمد مصطفي في إحدى البطولات المحلية بمحافظة الفيوم، وشاهد فيها حبها للعبه وبخبرته صنع منها بطلة إفريقيا.

أوضح  محمد مصطفى مدرب البطلة أن آلاء بدأت تتدرب معه منذ عام فقط، لكن شاهدت فيها الإصرار والطموح رغم صغر سنها وكانت منتظمة في التدريبات، حتي قالت لى ذات مرة، بحلم أكون بطلة للعالم وأرفع علم مصر وطالبت مني أن تتدرب علي فترتين صباحا ومساءً، حتي تُكَوِّن فُرمه وتُحقق حلمها.

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IMG-20230601-WA0033
IMG-20230601-WA0032
IMG-20230601-WA0032
بحلم أكون مهندسة بطلة فيومية تحصد الميدالية البرونزية بطولة أفريقيا في الكونغ فو

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