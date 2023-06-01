عضو "التحالف الوطنى": حرصنا على تكريم الطلاب الوافدين من حفظة القرآن الكريم

قالت سمية أبوالعينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلم، حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تكريم الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم.

مبادرات التحالف الوطني

وأكدت سمية أبوالعينين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدين الإسلامي دين سمح ولجميع العصور، ولهذا حرصنا على تكريم الوافدين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم بالتعاون مع الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وتابعت: "الدين الإسلامي يكره الإرهاب، ويجمع المواطنين تحت راية الإسلام الشريف".

العمل الأهلي التنموي

وتابعت: "سعداء في التحالف على أننا طوفنا جميع أنحاء الجمهورية؛ لإطلاق المبادرات التنموية والتعليمية الخاصة بالتحالف".