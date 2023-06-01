الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو "التحالف الوطنى": حرصنا على تكريم الطلاب الوافدين من حفظة القرآن الكريم

سمية أبو العينين
سمية أبو العينين

قالت سمية أبوالعينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلم، حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تكريم الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم.

مبادرات التحالف الوطني 

وأكدت سمية أبوالعينين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدين الإسلامي دين سمح ولجميع العصور، ولهذا حرصنا على تكريم الوافدين الفائزين في المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم بالتعاون مع الأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وتابعت: "الدين الإسلامي يكره الإرهاب، ويجمع المواطنين تحت راية الإسلام الشريف".

العمل الأهلي التنموي 

وتابعت: "سعداء في التحالف على أننا طوفنا جميع أنحاء الجمهورية؛ لإطلاق المبادرات التنموية والتعليمية الخاصة بالتحالف". 

أبو العينين التحالف الوطني للعمل الأهلي اكسترا نيوز تكريم الفائزين الوافدين مبادرات التحالف الوطني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

بفستان وردى.. كيت ميدلتون تتألق فى حفل زفاف الأمير حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية