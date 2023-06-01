بديلًا لأسنسيو ومودريتش.. ريال مدريد يستقر على عودة براهيم دياز

اقترب براهيم دياز، لاعب فريق ريال مدريد المعار لميلان الإيطالي، من العودة لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



براهيم دياز يلعب ضمن صفوف ميلان معارًا من ريال مدريد منذ فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، ويتواجد شرط للشراء في نهاية الإعارة وكذلك شرط يسمح لريال مدريد باستعادة اللاعب مرة أخرى.



ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو، فإن براهيم دياز سيعود لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.



وشارك براهيم دياز في 44 مباراة وسجل 7 أهداف، وصنع 6 لزملائه في ميلان خلال الموسم الجاري.



وأفادت ريليفو أن ريال مدريد اتخذ قرار عودة اللاعب بالفعل على الرغم من محاولات ميلان شراء اللاعب، ولكن إدارة ريال مدريد أرادت إغلاق الصفقة وعودة اللاعب.



وينتهي عقد براهيم دياز مع ريال مدريد بحلول 30 يونيو من عام 2025، وتسعى إدارة ريال مدريد بعد استعادته لتمديد العقد وتحسين راتب اللاعب لإضافته ضمن صفوف الفريق.



ووضع ريال مدريد براهيم دياز ضمن خططه لتعويض رحيل ماركو أسنسيو، الجناح الأيمن للفريق، ويحصل على ثقة ريال مدريد وهو ما ينعكس على الشروط المنصوص عليها في عقده مع النادي، وعلى الرغم من كونه يلعب كلاعب وسط ملعب مع ميلان، فإن ريال مدريد يراه مكملًا لفينسيوس جونيور ورودريجو في مركز الجناح، بالإضافة إلى اعتباره بديلا محتملا للوكا مودريتش في وسط الملعب.

براهيم دياز بدأ مسيرته مع كرة القدم ضمن صفوف فريق الشباب بنادي مالاجا، وانتقل لفريق الشباب بمانشستر سيتي في يناير 2014، ثم تدرج في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في يناير 2018، ثم انتقل ريال مدريد في شتاء العام التالي، قبل أن يعار لميلان في صيف 2020 وتستمر إعارته 3 سنوات.