تقرير: مفتشو الاتحاد الأوروبى يقترحون استبعاد برشلونة من دورى الأبطال

كشفت تقارير صحفية عن وجود مقترح داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، باستبعاد برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، عن فتح تحقيق رسمي في اتهام نادي برشلونة بدفع رشوى لخوسيه نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، والمعروفة إعلاميًا بقضية نيجريرا.

ووفقًا لموقع ABC، فإن مفتشي الاتحاد الأوروبي المنوطين بالتحقيق في القضية توصلوا لوجوب معاقبة برشلونة، بالاستبعاد مع المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على خلفية قضية نيجريرا.

وأفاد الموقع أن القرار في يد رئيس الاتحاد الأوروبي تشيفرين، والذي عليه الاختيار بين فتح الملف وانتظار قرار القضاء الإسباني في القضية، أو اتخاذ قرار باستبعاد برشلونة من المشاركة الأوروبية لمدة عام.

ومن جانبها، تواصلت صحيفة سبورت الكتالونية مع مصادرها داخل نادي برشلونة، والتي نفت هذه المعلومة وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارًا حتى الآن.

وتأهل برشلونة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه.