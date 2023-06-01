الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحات إعلانية أعلى محور 26 يوليو

جريدة الدستور

سقطت، مساء اليوم، بعض اللوحات الإعلانية على محور 26 يوليو في منطقة أكتوبر؛ جراء العاصفة الترابية التي تشهدها القاهرة والجيزة والعديد من محافظات الجمهورية.

وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير حركة المرور أمام السيارات، والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة وأوناش المرور. 

وتسبب سقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر في إصابة 3 أشخاص، وتحطم سيارتين ودراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. 

وشهد كوبري 6 أكتوبر واقعة مؤسفة بعد أن سقطت لافتة إعلانية ضخمة لتحطم 3 سيارات ملاكي ودراجة بخارية، وتوقف حركة المرور أعلى الكوبري في الاتجاهين.

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