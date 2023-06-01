عاصفة ترابية تغطى سماء الإسكندرية وسقوط أمطار خفيفة

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسًا غائمًا وممطرًا، حيث غطت الغيوم المحملة بالأتربة سماء عروس البحر، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية تتعرض الإسكندرية اليوم لتكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوقع خلال الساعات المقبلة أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة.

وشهدت شواطئ الإسكندرية حالة من الهدوء في الأمواج اليوم، خاصة بالشواطئ المحاطة بألسنة من الصخور بشرق المدينة، والتي تسمح للمواطنين بالسباحة بشكل آمن مع الالتزام بتعليمات الإنقاذ.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تشهد البلاد موجه شديدة الحرارة للمرة الأولى في ربيع ٢٠٢٣، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري “خماسيني” يومى الخميس والجمعة تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.

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