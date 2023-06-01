الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاصفة ترابية تغطى سماء الإسكندرية وسقوط أمطار خفيفة

عاصفة ترابية وأمطار
عاصفة ترابية وأمطار خفيفة على الإسكندرية

 شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقسًا غائمًا وممطرًا، حيث غطت الغيوم المحملة بالأتربة سماء عروس البحر، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية تتعرض الإسكندرية اليوم لتكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوقع خلال الساعات المقبلة أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة.

وشهدت شواطئ الإسكندرية حالة من الهدوء في الأمواج اليوم، خاصة بالشواطئ المحاطة بألسنة من الصخور بشرق المدينة، والتي تسمح للمواطنين بالسباحة بشكل آمن مع الالتزام بتعليمات الإنقاذ.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تشهد البلاد موجه شديدة الحرارة للمرة الأولى في ربيع ٢٠٢٣، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري “خماسيني” يومى الخميس والجمعة تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.

received_780279783553206
received_780279783553206
received_675457381083853
received_675457381083853
received_982027856307896
received_982027856307896
مدينة الإسكندرية طقس غائم وممطر عروس البحر سقوط امطار خفيفه عاصفة ترابية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

توخوا الحذر.. عاصفة ترابية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية