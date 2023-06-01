الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

«مريم وثمار الروح القدس: الصبر».. الأنبا باخوم يترأس ختام الشهر المريمي بمصر الجديدة

كنيسة
كنيسة

ترأس مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال ختام الشهر المريمي، بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة. 
 

شارك في الصلاة والاحتفال القمص فرنسيس نوير، الأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، وترأس الأنبا باخوم صلاتي المسبحة الوردية، والقداس الإلهي.
 

وتحدث نيافته في العظة حول "القديسة مريم وثمار الروح القدس: الصبر". وأشار إلى أن ثمرة الصبر هي عطية الروح القدس، حيث أن مريم عاشت هذه الفضيلة.
 

وأضاف: علينا أن نطبق فضيلة الصبر في حياتنا، من خلال تسليم حياتنا لعمل روح الله فينا. وهذه ثمرة من ثمار الروح، لذا نحن ننتظر الروح القدس، لكي يحل علينا، ويمنحنا هذه النعمة. واختتمت الذبيحة الإلهية بالتطواف الاحتفالي.

 

كان قد التقى أمس، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب متى رزق، منشط الدعوات بالإيبارشية، حيث قدم الشماس خبراته، داخل الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

وأكد راعي الإيبارشية في كلمته أهمية العوامل، التي تساعد الشماس، في فترة المعايشة داخل الإكليريكية، انطلاقًا من القداس اليومي، والسجود أمام القربان المقدس، والخلوة الروحية، كما قدم نيافته إرشادات هامة، للعمل بها خلال الفترة الصيفية الحالية.

وشدد الأب المطران على أن الشماس هو رسالة للحضور، حيث يجب أن يكون مثالًا حيًا، يجسد حضور يسوع، بالإضافة إلى كونه شاهدًا ليسوع بالكلمة، كما تطرق الحديث أيضًا إلى دور الشمامسة الهام في تنشيط الدعوات.

وتفقد صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قطعة الأرض، المخصصة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالعاصمة الإدارية، حيث رافق غبطته لجنة المشروعات بالإيبارشية البطريركية.

جدير بالذكر أن هذا التفقد يأتي ضمن متابعة غبطة أبينا البطريرك بمشروعات الكنيسة .

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