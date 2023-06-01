في اليوم العالمي للبيئة.. جامعة سوهاج تنظم ندوة عن "المخلفات البلاستيكية"

تنظم جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية عن "المخلفات البلاستيكية من التلوث إلى الحل"، في إطار الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، الإثنين المقبل، بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وصرح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، إن يوم البيئة العالمي يعد مناسبة هامة للتوعية والتذكير بضرورة حماية البيئة بشتى عناصرها ومكوناتها وعدم الإضرار بها.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تتخذ العديد من الخطوات الجادة للحفاظ على البيئة والتنمية المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى دورها الهام في توعية الطلاب وتعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث، والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة، في إطار اهتمام الجامعة بالقضايا البيئية ومواكبتها للأحداث العالمية،تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعاً تحضيرياً استعداداً لفعاليات الندوة، والتي ستنفذ تحت عنوان "المخلفات البلاستيكية.. من التلوث إلى الحل"، بحضور الدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية، الدكتور حمدي حسانين مدير مركز الاستدامة والدكتورة ندا عبد المحسن الأستاذ بكلية الطب.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام يأتي تحت شعار "دحر التلوث البيئي" بحيث يلقي الضوء على التلوث البيئيء وأسبابه وكيفية الحد منه، مضيفاً أنه تم توزيع المهام على جميع أعضاء مركز التنمية المستدامة لتنظيم هذه الفعالية، والتي تهدف لرفع الوعي بخطورة المخلفات البلاستيكية على صحة البشر والبيئة بشكل عام بكل مكوناتها، وكذلك كيفية التخلص الأمن منها بإعادة تدويرها لتحقيق الاستفادة منها من ناحية وحماية البيئة من أضرارها من ناحية أخرى.

وذكر الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، أن البلاستيك يدخل في صناعة كل شئ، لذلك وجب التنبيه على خطورته، وخصوصا أنواع البلاستيك ذات الاستخدام الواحد مثل الأكياس واداوات الأكل والشرب التي انتشرت بشكل كبير، مضيفاً ان أعضاء مركز التنمية المستدامة سوف يشاركون بمداخلات حول الاثار الضارة للمخلفات البلاستيكية على الصحة، على التنوع الحيوي، على الزراعة والتغيرات المناخية

وسوف تلقي الندوة الضوء على ريادة الأعمال الخضراء، ودور الشباب في الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكة.

جدير بالذكر أنه سوف تنظم فعاليات الندوة بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة وفرع جهاز شئون البيئة بسوهاج، المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة سوهاج، إلى جانب جمعية عين البيئة، وجمعية تنمية وحماية البيئة بكلية العلوم، منتدى شباب جامعة سوهاج للتنمية المستدامة.