رئيس جامعة دمياط يتفقد مشروع البنية التحتية لـ 100 فدان داخل الحرم الجامعي

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، مشروع البنية التحتية الخاص بحوالي ١٠٠ فدان بداخل حرم الجامعة، حيث تلقى تقريرًا من المختصين بحجم الإنجازات غير المرئية، والتي تمت بتلك المنطقة وانتهت بنسبة ١٠٠% بما يتيح بناء أي مبنى من المشروعات الجديدة في أي مكان، ومتبقى الربط فقط مع المبنى الذى سيتم الانتهاء من تشييده.

جدير بالذكر أن الجزء الذى تفقده اليوم رئيس الجامعة هو مرآة لنصف الجامعة الذى تم الانتهاء من بنائه فى السنوات السابقة، و بذلك يكون قد تم تجهيز ١٠٠% من البنية التحتية للجزء الجديد على النحو التالى:

أولا مياه الشرب و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى ثمانية كيلو متر مواسير بلاستيكية بأقطار مختلفة، وثمانية عشر غرفة محابس للشبكة الرئيسية، وخمسة غرف محابس للشبكة المياه الفرعية.

وثانيا: شبكة الرى للمناطق الخضراء وتم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى سبعة عشر كيلو متر مواسير مختلفة المواصفات و الأقطار، وتسع غرف محابس لشبكة الرى.

وثالثا: شبكة الحريق و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى أحد عشر كيلو متر مواسير بأقطار مختلفة، وتسع غرف محابس لشبكة الحريق.

أما رابعا: شبكة الصرف وتم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى ثلاث عشرة كيلو متر مواسير بأقطار مختلفة، وخمسمائة مطبق لتجميع مياه الصرف.

كما تفقد خامسا: الأعمال الكهربائية وتم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى غرفة واحدة موزع و ستة غرف للمولدات و ثلاثة عشر غرفة للمحولات، ويتبقى أعمال الربط مع المبانى عقب تشييدها.

وسادسًا أعمال الطرق وتم الانتهاء من ١٠٠% من أعمال الفرمة الخاصة بها بإجمالي مساحة عشرة آلاف كيلو متر مختلفة فى مقياس العرض، وعدده ثمانية طرق.

وتعد تلك المنطقة التى تفقدها رئيس الجامعة و المخصصة للمشروعات الإنشائية المستقبلية تسهيلا لمأمورية قيادات الجامعة المستقبلية عند البدء في المشروعات الجديدة.

ووافق مجلس الجامعة في جلسات سابقة على تلك المشروعات المستقبلية المدرجة في المخطط العام لإجمالي مشروع حرم الجامعة، وتشتمل ضمن ما تشتمل على مبانى كليات الفنون التطبيقية والزراعة ومعامل وورش الكليات العملية ومجمع معامل كليات القطاعات الطبية ومجمع الاختبارات الإلكترونية للمرحلة الثانية ومدرجات وقاعات العملية التعليمية مماثلة للمرحلة السابقة ومركز للخدمات الطلابية وقاعة للمؤتمرات ومطبعة الجامعة الدائمة ومخازن الجامعة وغيرها من المشروعات التي ستتبناها قيادات الجامعة الجديدة في المستقبل، وبخاصة بعد الانتهاء من تجهيز تلك العمليات المتعلقة بالبنية التحتية لمنطقة المشروعات الجديدة.