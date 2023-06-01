"شؤون الحرمين" تستحدث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي

استحدثت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة دافعي العربات داخل "الرواق السعودي" الحديث وصحن المطاف الأرضي والدور الأول لخدمة ضيوف الرحمن والزوار في رحاب البيت العتيق.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين في "الرواق السعودي" لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن، ومراقبة حركة سير العربات، والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.

ولفت المقاطي إلى أن إدارة التنقل عملت على تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإرشادية في المسجد الحرام وزيادة أعدادها في "الرواق السعودي" بهدف تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.