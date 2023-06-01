3 عروض مسرحية تجوب مسارح قصور الثقافة بالمحافظات

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من العروض المسرحية، بالمواقع الخاصة بها في المحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وذلك ضمن استيراتيجية الدولة المصرية 2030، ونرصد في هذا التقرير 3 عروض مختلفة في مسارح الهيئة.

"كاليجولا" رائعة ألبير كامو على مسرح ثقافة بورسعيد

وقدمت فرقة النصر المسرحية، أولى ليالى العرض المسرحي "كاليجولا" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر العرض حتى غدا الجمعة.

"كاليجولا" للكاتب ألبير كامو، وإخراج أحمد عجيبة، دراماتورج وأشعار محمد عبد الهادي، ألحان محمد يحيى، بمشاركة فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، منهم: محمد محسن، عبدة حسين، وليد رمضان، محمد سليمان، حمزة أشرف.

العرض عن أشهر مجانين التاريخ، الذي استطاع أن يصل إلى حكم الرومان وتمكن من إسقاط مقاليد الإمبراطورية الرومانية تحت يده وأصبح هو الإمبراطور الروماني، ومن هنا استغل سلطته في ارتكاب أبشع الجرائم في حق رعيته.

"كاليجولا" بطولة شادي حامد، محمد حسن، آية عامر، سارة هاني، هويدا السقا، رائد حجازى، إبرام عياد، مجدى الشناوى، محمد أبو النور، أمجد وائل، وجاء بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء وجمهور كبير من أبناء بورسعيد.

يأتي العرض في إطار عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

"ساقية علام" على مسرح قصر ثقافة الطود بالأقصر

واختتم فرع ثقافة الأقصر، فعاليات العرض المسرحي "ساقية علام" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية بالأقصر، والذي أقيم على مدار أسبوع على مسرح القصر ولاقى إقبالا كبيرا، وذلك ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تناولت الأحداث مشكلة الثأر، حينما فشل الجد لضعفه في أخذ ثأر أبيه فراح يبث الكراهية في الأبناء فكان صراعهم حول عمامة الجدود، فدارت سواقي الدم ولأن الدم لا تشربه الأرض ولا ينبت غير الكراهية والعداء فدارت الصراعات على المستويات كافة المادية والمعنوية والنفسية.

العرض تأليف طه الأسواني، إخراج شريف النوبي، أشعار حسام الدين عبدالعزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، استعراضات مصطفى أمين، ديكور وملابس بدور محمد النوبى، مخرج مساعد ناجي فؤاد بطولة حمد الله سيد، أحمد علي، بغدادي أحمد، هند محمد، رمضان محمد.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسي، وليد فتحي من إدارة المسرح.

"ساقية علام" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، في إطار فعاليات الموسم المسرحي بقصور الثقافة.

فرقة ساحل سليم المسرحية تقدم عرض "دوار البحر"

وشهد مسرح قصر ثقافة ساحل سليم بأسيوط ، ثالث ليالي العرض المسرحي "دوار البحر"، للفرقة المسرحية بالقصر.

تدور أحداث العرض حول دوار بحر، وهو المنزل الخاص بسيد البلد وكبيرها الذي يحكم ويتحكم في الكفر بما فيه ويحكمه بالحديد والنار ويخشاه الكبير والصغير والباحث عن الثأر بشكل جنوني، وتدور حوله الكثير من المؤامرات والجميع يريد أن يتخلص من جبروته وسوف تكون النهاية مفاجأة.

المسرحية للكاتب محمد علي ابراهيم وإخراج عصام رمضان، أشعار جمال يوسف وألحان المايسترو حسام حسني ديكور الفنان عبد الله حامد، وبطولة عدد كبير من نجوم الفرقة القدامى والشباب.

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.