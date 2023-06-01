الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 للمدارس الحكومية والأوراق المطلوبة للتقديم

الابتدائي
الابتدائي

منذ ساعات قليلة بدء تقديم الصف الأول الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، وكثر التساؤل عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي ٢٠٢٣ عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر فتح باب التقديم لطلاب أولى ابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس الحكومية والرسمية والمدارس الرسمية للغات، في صباح اليوم الخميس الموافق 1 يوينو 2023.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

تستعرض “الدستور” رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد، الأوراق المطلوبة للصف الأول الابتدائي، وخطوات التقديم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي إلكترونيًا بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، بدء من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، منوها باستمرار التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد إلى نهاية يونيو 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم التقديم للصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي الجديد من خلال البوابة الرسمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويتاح التقديم للصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد عبر الرابط التالى: من هنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023

  • شهادة ميلاد الطالب حديثة، وأيضا 2 نسخة منها.
  • 1 صورة من بـ"بطاقة الرقم القومي" للأب والأم وبشرط أن تكون سارية.
  • في حال وفاة الأب يتم تقديم صورة من “شهادة الوفاة”.
  • 8 صور للتلميذ مقاس 4*6.
  • وصل مياه أو كهرباء حديث وسيجب أن يكون باسم “الأب أو الجد للأب” أو تقديم صورة تكون من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وأيضا الأصل للاطلاع عليه.
  • تقديم البطاقة الصحية للتلميذ، وإرفاقها بملف التقديم مع الإحضار للطوابع الصحية على دفاتر التأمين الصحي.

ننشر روابط التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال 2023 بالمدارس الرسمية لغات بالقاهرة والجيزة

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023-2024

  1. سيتم الدخول على “موقع التقديم للصف الأول الابتدائي” من هنا.
  2. اختيار إنشاء “مستخدم” لولي الأمر على البوابة.
  3. تسجيل “البيانات المطلوبة”.
  4. تسجيل "الدخول".
  5. إدخال “الرقم القومي وكلمة المرور”.
  6. اختيار نوعية المدرسة للتسجيل “رسمية” أو "رسمية لغات".
  7. الضغط على "بدء التسجيل".
  8. تسجيل “بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل”.
  9. تسجيل “رغبات ولي الأمر” بالنسبة للمدارس المتاحة وستكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.
  10. حفظ البيانات لإتمام “عملية التسجيل للتقديم بالصف الأول الابتدائي” 2023- 2024 إلكترونيا.
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