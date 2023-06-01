14 مخالفة تموينية في الأسواق بمركز كوم حمادة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب، محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار الحملات التموينية المكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار وكذلك التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع متابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وتم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمشاركة الدكتور عادل رضوان، مدير مجزر كوم حمادة، والدكتور عادل حماد، مدير مجزر قرية الطود، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة، وتم تحرير عدد 2 محضر بيع "سجق - بانيه - كبدة" غير صالحة للاستهلاك الأدمي في أحد مطاعم طهي المأكولات.

كما تم ضبط كمية من اللحم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد محلات بيع اللحوم المجمده، وتم تحرير محضر ذبح لحوم بقري خارج المجزر، وتم تحرير عدد 5 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها لتلوث والأتربة، كما تم تحريرعدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم تحرير محضر إداري بعد فحص إحدى الشكاوى لعدم ثبوت أي مخالفة تموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارِ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.