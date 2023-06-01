الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال المجموعة السياسية الأوروبية.. الرئيس الأوكراني يطالب بالعضوية الكاملة في "الناتو"

الناتو
الناتو

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز الدفاعات الأوكرانية الجوية لإنقاذ أرواح مواطنيها، بالإضافة إلي العضوية الكاملة في حلف الناتو، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وقال "زيلينسكي"، خلال مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، " إن الدفاع الجوي القوي من شأنه وقف الاعتداءات الروسية ومدنا بالمقاتلات سيوقف إرهاب موسكو، مؤكدً ان أوكرانيا تحتاج إلى طائرات مقاتلة وتحالف يوقف الهجمات والصواريخ الباليستية".

وتابع  الرئيس الأوكراني: أنه ينبغي أن تكون كل الدول الأوروبية المجاورة لروسيا كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي والناتو، حيث لا توجد منطقة في أوروبا آمنة من الصراع، مشيرًا إلى أن أوكرانيا قرارات إيجابية من قمة حلف الناتو المقبلة في ليتوانيا.

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