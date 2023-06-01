السبت.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

أعلن المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، ابتداءً من السبت المقبل الموافق لمدة 3 يونيو ولمدة 7 أيام في مدرسة عمر مكرم التابعة لإدارة دمياط التعليمية.

كان قد أعلن وكيل تعليم دمياط، عن أسماء الطلبة الأوائل في الشهادة الإعدادية فى محافظة دمياط حيث حصلت الطالبة فريدة علاء صابر عبد الرحيم علي المركز الأول، والطالبة هالة هاني المتولي صابر على المركز الثاني، والطالبة سناء محمد أبو الرجال على المركز الثالث، وآية الجميل الشربيني على المركز الرابع، وريتاج أحمد محمد ورد على المركز الخامس، وجومانة على المحلاوي على المركز السادس وروفان لطفي الغيطاني على المركز السابع وتقى جهاد القاضي على المركز الثامن، ونيرة إكرامي شطا على المركز التاسع ومريم السعيد العواد على المركز العاشر ومحمد هاني شرابي على المركز الحادي عشر ولينا محمد مبروك المركز الثاني عشر.

