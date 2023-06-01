وكيل تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

تابع علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول ٢٠٢٣، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور غادة بيضون مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة، طبقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية للدبلومات الفنية وإزالة أى عقبات تعوق انتظامها.

وتابع عبدالرؤوف، وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، موجهًا بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية.

ووجّه وكيل الوزارة، بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.