رئيس جهاز "الشيخ زايد" يتابع سير العمل بمشروع "جنة" وأعمال المرافق

قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بتفقد موقع مشروع "جنة ٢" بتوسعات مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروع وتذليل أي عقبات أن وجدت، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالحاجزين بمشروعات جنة بمراحلها المختلفة ٢ ، ٤ بتوسعات المدينة.

ووجه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بضرورة التنسيق بين الشركات العاملة بالمشروع واستكمال أعمال المرافق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذها بالجودة المطلوبة، حيث وصلت نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى بإجمالي ٥٠ عمارة لما يزيد على ٦٠% وذلك بمشروع جنة ٢ والذي يضم ١١١ عمارة بها ٢٦٦٤ وحدة سكنية.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد مصطفي، بأنه جارٍ حالياً تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالقرب من مشروع جنة (3) بالمنطقة وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بالمنطقة أهمها مشروع عمارات جنة (3) بعدد 1920 وحدة سكنية، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات العقارية.