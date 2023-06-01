الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "ناصر الجديدة" يتابع تنفيذ البنية الأساسية و"سكن كل المصريين"

وحدات سكنية
وحدات سكنية

اجتمع المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، مع ممثلي شركة أبناء حسن علام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الأولي بالمدينة على مساحة ١٦٠٠ فدان. 

الإنشاءات الجاري تنفيذها لعدد 360 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية

 وفي ذات السياق، تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها لعدد 360 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني للعمارات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها طبقاَ لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد المهندس ياسر عبدالله رمضان، على الشركة المنفذة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروع، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.

أعمال البنية الأساسية أعمال الإنشاءات الإنشاءات الجارى تنفيذها البنية الاساسية الدكتور عاصم الجزار المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية المرافق والمجتمعات العمرانية المواعيد المحددة المواصفات والجودة سكن كل المصريين

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