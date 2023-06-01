اليوم.. 6 آلاف سائح يصلون مرسى علم على متن 14 طائرة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الخميس 14 رحلة طيران دولية، علي متنها 6 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا لفنادق الإقامة.

وكشفت جدول التشغيل لرحلات الطيران الوافدة اليوم الخميس، عن وصول 4 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا وأخرى من هولندا.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه ستصل خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي حتى غدًا الجمعة 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.