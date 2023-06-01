اتهام والدي رضيع بالإهمال بعد غرقه في ترعة بسوهاج

وجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، تهمة الإهمال لوالدي طفل رضيع لقي مصرعه غرقًا بإحدى الترع أثناء اللعب، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إشارة من مستشفى جرجا العام لمركز جرجا بوصول الطفل «جمال ا خ ق» سن عامين، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفادا كل من والده، العريان خ ق م، سن 50 عاما عامل زراعي ووالدته، صفاء ع ع ا، سن 30 عامًا ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلهما علي حافة الترعه المجاورة لمنزلهما انزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفيا الشبهه الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.