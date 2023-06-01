الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 95320 طائرا وضبط لحوم فاسدة خلال حملات لـ "بيطري كفر الشيخ"

اللحوم المضبوطة
اللحوم المضبوطة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حملة على الأسواق وذلك للرقابة على المذبوحات الأغذية ذات الأصل الحيواني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 وقد جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتورة أماني رامون، مدير إدارة دسوق بالاشتراك مع إدارة تموين دسوق.

- ضبط 375 كيلو لحوم فاسدة

وقد تمكنت الحملة من  ضبط 375 كجم لحوم هندي مجمدة، وكبده أمريكي مجمدة مجهولة المصدر، ومصنعات لحوم بدون بيانات ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها، وبدون اشراف بيطرى ، وتحررت المحاضر بالمخالفات، واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملات قد تمكنت من تحصين  47920 طائر ضد الأمراض الوبائية وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر2400  طائر بلقاح انفلونزا الطيور، و45000 طائر حول البؤرة، فضلاً عن تطهير سوق واحد و 4 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 16 عينة ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 1000 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة، كما تم منح 8 تصاريح لنقل الطيور الحية.

 

لحوم طيور طب بيطري خيول كفر الشيخ

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