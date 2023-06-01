الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، "نهاية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 32.82 جنيه للشراء و33 جنيهًا للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.94 جنيه للشراء و33.11 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 32.93 جنيه للشراء و33.04 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني، ارتفاعًا ملحوظًا ما بين (7-23) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل الإسترليني 38.20 جنيه للشراء و38.40 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 38.34 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.13 جنيه للشراء و38.26 جنيه للبيع.
وعربيًا، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 99.36 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار بداية التعاملات الجنيه المصري صرف الدولار الأهلى المصري

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