تحرير 190 محضرا تموينيا وضبط 3 أطنان ملح فاسد في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية الجزارة، أسفرت عن تحرير 190 محضراً متنوعاً، وضبط 3 أطنان ملح غير صالح، وعبوات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية اليوم الموسعة بمدينة كفر الشيخ، وأسفرت نتائج الحملة التموينية الموسعة على تحرير 45 محضراً، منهم 11 محضر نقص وزن، و12 محضر نظافة، و 4 محاضر شهادة صحية، و 6 محاضر عدم إعلان، وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 3 طن من الملح الغير صالح، ومصادرة 140 عبوة متنوعة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل المحاضر اللازمة.



كما ترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية التي أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، وتضمنت المخالفات ( 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضر مضبوطات 8 أطباق لحوم مجمدة بدون فواتير، ومحضر مضبوطات سجائر مستوردة بدون فواتير، ومحضر بيع سجائر بأزيد من التسعيرة، ومحضر إداري عدم ثبوت مخالفات تموينية)، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

- حملة على الأسواق في الحامول

فيما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وترأس اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 50 محضرا متنوع، منهم 20 صحة، و 16 محضر عدم اعلان، و5 محاضر لحوم، و6 محاضر بدون ترخيص، و3 محاضر متنوعة.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الحملة على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 15 محضراً متنوعاً لأصحاب المحال، كما تابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، الحملات على الأسواق، والتي تمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة.

كما تابع اللواء حاتم الهيدبي الحملة التموينية على الأسواق والتي أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة لأصحاب المحال التجارية، كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

- تحرير 112 محضرا في بلطيم



وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضراً متنوعاً، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 محاضر نضافة، و3 محاضر شهادات صحية، و3 محاضر جزارة.

تابع أحمد عيسى رئيس مدينة الرياض، أعمال الحملة التموينية علي المخابز والمجازر والمحال التجارية وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة، وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع رضا حوا، ومحمد رضا، نائبا رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التموينية على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوع.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله ،رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ،حملة التفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة.