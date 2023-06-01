أسعار السلع الغذائية اليوم الخميس 1 يونيو خلال التعاملات الصباحية

شهد عدد كبير من السلع الغذائية ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الماضية، لذلك يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار السلع الغذائية على مدار اليوم.

ونستعرض في السطور التالية أسعار المواد الغذائية اليوم الخميس 1 يونيو والتي جاءت كالتالي:

أسعار الأرز اليوم الخميس 1 يونيو في المحلات التجارية

وبلغت أسعار الأرز الشعيرعريض الحبة سعر 17.800 جنيه، بينما الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل سعر 17.300 جنيه للطن، وسجلت أسعارالأرز الأبيض البلدي عريض الحبة سعر 26.800 جنيه، ورفيع الحبة يسجل 25.300 جنيه، وقد بلغ متوسط سعر كيلو الأرز للمستهلك 30 جنيهًا.

أسعار الفول اليوم الخميس في الأسواق 1 يونيو 2023

بلغت أسعار الفول البلدي في سوق الجملة استقرارًا اليوم الخميس 1 يونيو 2023 لتسجل نحو 27,500 جنيهًا للطن، بينما سجلت أسعار الفول المستورد اليوم الخميس 22,000 جنيه للطن.

وبلغ متوسط أسعار كيلو الفول البلدي 37 جنيها للكيلو في المحلات التجارية، بينما المستورد يسجل 26 جنيها للكيلو في المحلات التجارية، وبلغت أسعار 40 جنيها للكيلو في المحلات التجارية.

أسعار الفاصوليا البيضاء اليوم الخميس 1 يونيو

بلغ سعر الحمص اليوم 50 جنيها للكيلوفي للمستهلك.

بينما بلغت أسعارالفاصوليا البيضاء اليوم 35 جنيها للكيلوفي للمستهلك.

وقد بلغت أسعار العدس اليوم 46 جنيها للكيلو للمستهلك.

وقد سجلت أسعار الترمس المستورد 41 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي سعر 45 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعارللوبيا البلدي اليوم 63 جنيها، بينما سجلت أسعاراللوبيا المستوردة بـ50 جنيها للمستهلك.

وسجلت أسعار كيلو السمسم ما بين 132 إلى 135 جنيها للمستهلك.

أسعار السلع الغذائية اليوم الخميس 1 يونيو 2023

سجلت أسعار الدقيق المعبأ 23 جنيه للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار طن الدقيق البلدي اليوم الخميس 1 يونيو سعر 14,500 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار السكر المعبأ 23 جنيها للكيلو في المحلات التجارية.

بينما سجلت أسعار مكرونة معبأة 24 جنيها للكيلو في المحلات التجارية.