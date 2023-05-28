الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا

واصل معرض زهور الربيع ومعرض خير مزارعنا لأهالينا فعالياته في المتحف الزراعي بالدقي اليوم الأحد، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 
بمحاربة الغلاء وفي ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
بتوفير السلع الأساسية، للمواطنين بأسعار مخفضة. 

وقام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بافتتاح معرض خير مزارعنا لاهالينا والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أن المعرض مستمر لمدة شهر بالمتحف، مشيرا إلى مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين باسعار تنافسية.

وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه أكثر من 50 عارضا على مساحة 600 م ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، والمعرض مفتوح للجمهور يوميا طوال ايام الاسبوع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أنه سيتم إقامة معرض  “خير مزارعنا لأهالينا” على هامش المعرض حيث أنه معنى بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقة الأورمان.

وأضاف "صالح"، أن معرض خير مزارعنا لأهالينا سيقام على مساحة 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

الزراعة معرض خير مزارعنا لأهالينا المتحف الزارعي بأسعار

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