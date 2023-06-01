ضبط 107 أطنان قمح محلي داخل نقاط تجميع غير رسمية بكفر الدوار بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقًا للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكل التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية مكثفة بكفر الدوار، أسفرت عن ضبط 107 أطنان قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع كفر الدوار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.