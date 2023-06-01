الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأقمار الصناعية" تحذر من منخفض "خماسينى" اليوم وغدًا الجمعة 

الرمال والأتربة
الرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تعرض البلاد إلى منخفض حراري (خماسينى) يومى الخميس والجمعة، تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، كما تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، حيث للمرة الأولى فى ربيع 2023 متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتعرض إلى منخفض حراري (خماسيني) يومي الخميس والجمعة، تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

 القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27،

الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25، 

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، 

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، 

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، 

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.

وكان تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (World Meteorological Organization WMO) حول توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، تغذيها الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة إل نيينو التي تحدث بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هذه الفترة (الممتدة من 2023 حتى 2027) ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن هناك احتمالًا بنسبة 66% أن يكون المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية بين عامي 2023 و2027 أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل، على أن تُصبح فترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.

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