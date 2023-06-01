قائمة أسعار الدواجن والحمام والبط اليوم الخميس 1 يونيو 2023 في البورصة

يبحث الكثير خلال الساعات الماضية، عن أسعار الدواجن في الأسواق، حيث تعتبر الدواجن من السلع الأساسية والتي لا غني عنها، وشهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ خلال الأسابيع الماضية نتيجة إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 20%، وتراجع أسعار الكتاكيت.

وتقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن اليوم الخميس 1 يونيو 2023 في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم 1 يونيو 2023

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ البيضاء اليوم الخميس 1 يونيو مابين 63.00 جنيه إلى 64.00 جنيه.

بلغ متوسط سعرلحم الفراخ الساسو اليوم الخميس 1 يونيومابين 70.00 جنيه إلى 75.00 جنيه.

بلغ متوسط سعرلحم الفراخ البلدي اليوم الخميس 1 يونيو مابين 90.00 جنيه إلى 95.00 جنيه.

بلغ متوسط سعرلحم أمهات أبيض اليوم الخميس 1 يونيو مابين 57.00 جنيه إلى 58.00 جنيه.

أسعار الدواجن والبط والحمام في بورصة الكناني

بلغ متوسط سعر لحم السمان 55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بياض بني (أرضي) 55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم فخد نعام 250 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم نعام (مشفي) 350 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرزغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ الأبيض 61.5 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ الأحمر 70 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر رومى برونزى لحم بدارة (4 ك-6 ك) 75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر رومى أبيض لحم بداره (14 ك : 22 ك) 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بياض بني (بطاريات) 52 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بياض أبيض (بطاريات) 39 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بياض أبيض (أرضي) 42.5 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بط(فرنساوي) 50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم بط (مسكوفي) 95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم أمهات الأبيض 50 جنيها للكيلو.