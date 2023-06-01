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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 1 يونيو 2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن استقرارها بعد التراجع الذي سجلته منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث استقر سعر الفراخ البيضاء عند 63 جنيها في بورصة الدواجن الرئيسية ويتجاوز 70 جنيها حتى يصل إلى المستهلك. 

بينما سجلت أسعار كرتونة البيض ارتفاعا طفيفا، ولكنها مازالت محتفظة بالتراجع الذي سجلته منذ أسابيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 1-6-2023.

 

سعر الفراخ اليوم 

  • سعر الفراخ البيضاء: 63 جنيها
  • سعر الدواجن الساسو: 73 جنيها
  • سعر الفراخ أمهات بيضاء: 58 جنيها
  • سعر الفراخ البلدي: 90 جنيها
  • الدواجن بياض أبيض سلك: 39 جنيها
  • دواجن بياض أبيض أرضي: 42.50 جنيه

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وأرجع العاملون في صناعة الدواجن تراجع الأسعار التي سجلتها الفراخ منذ عدة أسابيع إلى تراجع أسعار الأعلاف مع الإفراجات الجمركية الأخيرة، ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة ”برزايلى وأرجنتينى” 14200 جنيه، فى حين سجل سعر طن الذرة الرومانى 12700 جنيه.

سعر الكتاكيت اليوم 

  • سعر كتكوت أبيض: 8 جنيهات
  • سعركتكوت ساسو: 11 جنيها
  • سعر كتكوت أبيض شركات: 11 جنيها
  • سعر كتكوت أبيض قطعان: 5.25 جنيه
  • سعر كتكوت ساسو: 9.50 جنيه
  • سعر كتكوت ساسو بيور: 10.50 جنيه
  • سعر كتكوت بلدي: 6 جنيهات
  • سعر كتكوت هجين: 7.50 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم 

وسجل سعر البيض ارتفاعا خلال تعاملات اليوم بنحو 2 جنيه مقارنة بأسعار أمس، وذلك للبيض الأبيض والأحمر، ولكن ظل سعر البيض البلدي كما هو، وجاء سعر كرتونة البيض في المزارع كالتالي: 

  • كرتونة بيض أبيض: 92.75 جنيه
  • كرتونة بيض أحمر: 92.75 جنيه
  • كرتونة بيض بلدي: 117 جنيها
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