الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن الثلاثاء 30 مايو

ارشفية
ارشفية

يبحث الكثير على مدار اليوم عن أسعار الدواجن، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة الماضية وقد استقرات عند أخر تراجع لها في الأسعار.

وتقدم الدستور في السطور التالية اسعار الدواجن في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ  في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 مايو 

قدرات أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة الدواجن مابين62.00 جنيه إلي 63.00 جنيه، وتصل إلي المستهلك بـ 70 جنيها للكيلو.

قدرات أسعارلحم الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة الدواجن مابين69.00 جنيه إلي  70.00 جنيه، وتصل إلي المستهلك بـ 78 جنيها للكيلو.

قدرات أسعارلحم الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة الدواجن مابين 90.00 جنيه إلي  95.00 جنيه  ، وتصل إلي المستهلك بـ 105 جنيها للكيلو.

قدرات أسعارلحم أمهات أبيض اليوم الثلاثاء 30 مايو في بورصة الدواجن مابين 59.00 جنيه إلي  60.00 جنيه، وتصل إلي المستهلك بـ 66 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى بورصة الدواجن

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أسعار النعام والسمان في بورصة الكناني اليوم الثلاثاء 

قدرات أسعار لحم السمان بـ 55 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلو .

قدرات أسعارلحم الفراخ الأحمر70 جنيها للكيلو .

قدرات أسعارلحم الفراخ الأبيض62 جنيها للكيلو .

قدرات أسعارلحم نعام (مشفي) 350 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم فخد نعام 250 جنيها للكيلو .

قدرات أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 52 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 55 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 39 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )42.5 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 100 جنيها  .

قدرات أسعار لحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم بط(فرنساوي) 50جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم بط (مسكوفي) 95 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم أمهات الأبيض 50 جنيها للكيلو .

قدرات أسعار لحم الفراخ البلدي90 جنيها للكيلو .

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن أسعار الفراخ أسعارلحم الفراخ البلدي أسعارلحم أمهات أبيض لحم الفراخ الساسو

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