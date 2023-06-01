الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تنظم مؤتمرا علميا لزيادة وعي المجتمع عن مخاطر التدخين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت  وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤتمرًا علميًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، والذي يوافق  31 مايو من كل عام.

يأتي ذلك في إطار زيادة وعي المجتمع حول مخاطر التدخين، وتغيير المفاهيم الخاطئة، والحث على الإقلاع عن التدخين، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للأمراض الصدرية، وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، وشركة الكسير فارما لصناعة المستحضرات الدوائية.

 - ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام

وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الى أن ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام، بسبب الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي يحدثها التبغ، حيث إنه بالإضافة إلى خطورة التدخين على تصلب الشرايين وأمراض القلب وغيرها، فإن تدخين الأفراد وتصنيع التبغ ومخلفاته الناتجة عن الاستخدام والتصنيع من قبل شركات صناعة التبغ، تسبب ضررا على البيئة، ما يستدعي الحاجة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات والعمل على الحد منها، لافتة إلى تكبد الدول خسائر اقتصادية في القضايا العلاجية والبيئية بسبب آثار التدخين.

وأضافت الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن هناك 14 مركز وعيادة لمكافحة التدخين على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي تقديم الخدمات الطبية والاستشارات النفسية حول كيفية الإقلاع تدريجيًا عن السجائر، وكل أشكال التبغ الضار بالصحة لأكثر من 1000 متردد خلال 5 شهور.

- المبادرات الرئاسية للصحة العامة فحصت 1200 مواطنا ضمن حملة صحة الرئة

ومن جانبه قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن المبادرات الرئاسية للصحة العامة فحصت 1200 مواطنا ضمن حملة صحة الرئة، والتي أطلقتها الوزارة بمدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر المناخ Cop27.

 وقالت الدكتورة راندا ابو النجا  مسئول الأمراض غير السارية والصحة النفسية ، بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن  مصر واحدة من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في عام 2005، مشيرةً إلى العواقب الاقتصادية والبيئية لاستهلاك التبغ، وضرورة وضع برامج فعالة للتثقيف والتوعية، موضحة أن واحدة من أهم التدخلات والتدابير هى زيادة مستوى الوعي بتغيير الثقافة المجتمعية ضد التبغ، مؤكدة التزام منظمة الصحة العالمية بدعم جهود مكافحة التبغ في جمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور هاني علي، رئيس مجلس ادارة شركة الكسير فارما، الى أهمية دور التعاون بين مؤسسات الدولة و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني، في التوعية بأضرار التدخين، و سبل مساعدة المدخن للإقلاع عن التدخين.

IMG-20230601-WA0005
IMG-20230601-WA0005
IMG-20230601-WA0004
IMG-20230601-WA0004
IMG-20230601-WA0003
IMG-20230601-WA0003
اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الصحة مؤتمر علمي وعي المجتمع مخاطر التدخين الاقلاع عن التدخين الأمانة العامة للصحة النفسية التدخين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم 1 يونيو في مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 1 يونيو 2023

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة