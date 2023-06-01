الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

وسط فرح شعبي وأهلي مدني ورسمي، وملكي هاشمي، تواصلت في العاصمة الأردنية عمان، مظاهر فرحة الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة السيف، ليلة فخر العائلات السعودية.

ونقلت صحيفة "السوسنة" على موقعها الإلكتروني، استنادا إلى مصادر سعودية، الخبر حول حضور ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يوم غد الخميس.

ووفق التوقعات، يصل ولي عهد السعودية ابن سلمان إلى العاصمة عمّان بعد ظهر يوم غد الخميس، ويقيم في قصر الندوة في رغدان، لحضور مراسم عقد القران والتي تقام في قصر زهران العامر عصر الخميس، ثم حفل الاستقبال الذي يقيمه الملك عبدالله في رحاب قصر الحسينية مساء.

الفرح بزفاف ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين، انطلق في كل مدن ومحافظات المملكة، في ذات الوقت قالت المصادر الإعلامية والدبلوماسية في السعودية أن:" يشهد ولي العهد السعودي على عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، كشاهد من جهة أهل العروس" .

نفرح بالحسين.. فرحة ملك

مثل أي تقليد وطني هاشمي، أردني، بدت معالم الفرح ملتزمة الأعراس التراثية الأردنية، حناء العروس وحمام العريس، والقراء ضيوف الأب الملك عبدالله الثاني، وأهل العريس، تتوشح بالإعلام الملكية والوطنية الهاشمية وعديد الصور والملصقات التي عمت المملكة الأردنية الهاشمية، بالذات ملصق [نفرح بالحسين ] وقال جلالته، في عشاء الأسرة الأردنية في مضارب بني هاشم :إن الفرحة بالحسين "ابني وابنكم" قد اكتملت بوجودكم معنا، مستذكرا ميلاد سمو ولي العهد قبل 28 عاما حينما أنعم الله على جلالته بالحسين.



*مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا.

تتحدث الأوساط الأردنية والعربية والدولية، عن تلك اللحظات من البساطة والنبل الملكي الهاشمي، إذ خاطب الملك عبدالله الثاني، عموم الاهل وأبناء المملكة :"مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا".

وفي بيان حصلت على نسخة منه "الدستور"'قال الديوان الملكي الهاشمي، أن الملك عبدالله الثاني:"أولم في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لضيوفه من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ورحّب جلالة الملك خلال مأدبة عشاء أقامها اليوم الأربعاء، حضرها سمو الأمير الحسن بن طلال، وأفراد العائلة المالكة بالحضور "أهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين، مضارب الهاشميين اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا".

وقال جلالته إن الفرحة بالحسين "ابني وابنكم" قد اكتملت بوجودكم معنا، مستذكرا ميلاد سمو ولي العهد قبل 28 عاما حينما أنعم الله على جلالته بالحسين.

وعبر جلالة الملك عن فخره بالحسين وبعزيمته وبطموحه الكبير لوطنه وبمحبته وتفانيه لأهله، وأضاف "اليوم، يكمل نصف دينه، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته، فأطلب منه أن تظل مخافة ربنا بين عينيه".

ودعا جلالته للحسين بالخير والتوفيق لعائلته الصغيرة ولعائلته الكبيرة، مُجددا الترحيب بالحضور ومعربا عن شكره لهم ولكل الأردنيين على مشاركتهم هذه الفرحة قائلا "إن شاء الله بيوتنا كلنا تظل عامرة بالمحبة والفرح".

*قصة سيف هاشمي

اهتزت مشاعر العدل والكرامة والنبل الهاشمي الملكي، عندما أهدى جلالة الملك، سمو ولي العهد، سيفا من سيوف بني هاشم، كرمز للعدل والدفاع عن الوطن، نُقشت عليه الآية القرآنية "إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ"، وهو نسخة عن سيف المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، وصُنع من حديد مستخرج من حجارة تحيط بقلعة عجلون.

ويوثق السيف، لحظة محبة لاستمرار تقاليد الإرث الهاشمي، العربي الأصيل، العنوان ثقة وعدل ديمومة القوة والاستقرار والأمن والأمان، وهي سردية الثقافة الأردنية الهاشمية، هويتنا التي غلفت لؤلؤة الحفل، عندما بدأ بدخول سمو ولي العهد محاطا بمجموعة من أبناء عمومته أصحاب السمو الملكي الأمراء، وعدد من أقارب سموه وزملائه ممن خدموا ويخدمون مع سموه في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسط أهازيج الفرح التي أدتها فرقة كفر جايز للفنون التراثية.

وقدم فريق المشاة الصامتة الذي يتبع لقيادة الحرس الملكي الخاص عروضا خلال الحفل، فيما حلقت طائرات سلاح الجو الملكي في سماء المضارب.

وأدى فنانون وفرق شعبية من مختلف محافظات المملكة وموسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي فقرات متنوعة وسط أجواء احتفالية، عكست التراث الأردني الأصيل، تضمنت السامر والدحية، فضلا عن قصيدة ألقاها الشاعر هلال الشرفات.

وشارك في الحفل الفنانون الأردنيون حسين السلمان، وسعد أبو تايه، و حسام ووسام اللوزي، بشار السرحان، وفرق الراجف، والرمثا، والعقبة (سمسمية)، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس.

ونُصبت في مضارب بني هاشم بيوت الشعر التي ازدانت جنباتها بالأعلام وتوسطتها نجمة سباعية، فيما قدم المدعوون التهنئة لجلالة الملك وسمو ولي العهد متمنيين لسموه حياة هانئة وسعيدة.

كما أقيمت جدارية خُط عليها بيت شعر يتغنى بالوطن للشاعر الراحل حبيب الزيودي، وهي:

"هذي بلادي ولا طول يطاولهــــــــــــــا ... في ساحةِ المجدِ أو نجم يدانيهــــــــــا

يا أيّها الشعر كُنْ نخلاً يظلّلهـــــــــــــا ... وكُنْ أماناً وحبّاً في لياليه ـــــــــــــــــــا

وأيّها الوطن الممتد في دمِنــــــــــــــــــا ... حباً أعزّ مِن الدُّنيا وما فيهــــــــــــــا"

وحضر المأدبة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

.. حتى صباح يوم غدا الخميس، تصدح مدن المملكة، بكل مراحل توارد الاحتفالات التي عمت كل محافظات المملكة، وكانت لحظات وجود أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين في الديوان الملكي الهاشمي، في استقبال الآلاف من أبناء المجتمع الأردني من شيوخ ووجهاء عشائر وممثلي فعاليات رسمية وشعبية وحزبية ونقابية وشبابية وإعلامية ومؤسسات مجتمع مدني.

*حمام العريس

في لفتة تراثية مهمة، ذكر بيان الديوان الملكي الهاشمي، انهدفي ظهيرة اليوم"الاربعاء٣١/٥/٢٠٢٣، استضاف سمو الأمير عمر بن فيصل في منزل والده، سمو ولي العهد، إذ أقام له "حمام العريس"، وهو تقليد يقام في الأعراس الأردنية، حضره عدد من أصحاب السمو الأمراء، وزملاء لسموه ممن خدموا ويخدمون في لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، الذي تحمل إحدى كتائبه اسم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بالإضافة إلى عدد من أقارب سموه.

5 فنانين و7 فرق شاركت حفل مضارب بني هاشم

قدم عدد من الفنانين الأردنيين فقرات تراثية خلال حفل مأدبة العشاء الذي أقيم في مضارب بني هاشم احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وشارك الفنانون حسين السلمان وسعد أبو تايه وحسام ووسام اللوزي وبشار السرحان في الحفل.

كما قدمت فرق الراجف، والرمثا، والعقبة، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس أعمالا فلكلورية.

.. وبين كل فقرة محبة وجمال، كانت كلمات الملك عبدالله، تحرك الدمع، دموع الفرح في عيون كل الاردنيين:"مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم أهلنا وعشيرتنا، واليوم نفرح بالحسين ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت بوجودكم معنا".

*زفة وطنية تثري قلب الحسين

.. ضمن رؤية الاحتفالات وتنوعها، زفت فرقة كفر جايز للفنون الشعبية ولي العهد الأمير الحسين عند وصوله إلى مضارب بني هاشم، في الديوان الملكي الهاشمي، وذلك قبل يوم على زفافه.

وتأسست فرقه كفرجايز الشعبية سنة 2010، وتضم مجموعة من الشبان من مختلف عشائر قرية كفرجايز في إربد وخارجها، ودأبت على المشاركة في الأفراح الوطنية والأعراس الشعبية منذ تأسيسها.

*.. احتفالات ثقافية ثرية تميزت بها وزارة الثقافة

احتفاءً بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية ستقام يوم الخميس المقبل في جميع محافظات المملكة.

وتتضمن الفعاليات التي ستبدأ في الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الخميس المقبل، بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال كالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا وأغاني (دي جي)، إضافة إلى العروض الفلكلورية وموسيقات الأمن العام، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين، وألعاب نارية مع ختام الحفل.

وحددت الوزارة أماكن إقامة الفعاليات في كل من المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، وحدائق الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وجامعة البلقاء التطبيقية في البلقاء، وملعب عماد الدين زنكي في مادبا، والمدرج الجنوبي في جرش، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، وساحة معسكرات الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، ومجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك.

يشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس المقبل، بمناسبة عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

.. من جانبها، أبدعت نقابة الفنانين الأردنيين في مشاركاتها الوطنية بمناسبة زفاف سمو ولي العهد في مقرها باللويبدة.

.. وفي ظلال أجواء من الفن الراقي الجميل، وفي فضاءات من التعبير الوطني الصادق، وبحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة، وحشد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والضيوف العرب، ومن مختلف مكونات المجتمع الأردني.

وألقى نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي كلمة وطنية نقابية لافتة، عفوية وارتجالية، بما تحمله من مضامين تجذر الولاء والانتماء للعرش وللأسرة الأردنية الكبيرة، وقدمت فرقة شابات السلط عروضا فلكلورية جميلة، تنهل من موروث الأردن بعامة ومدينة السلط العريقة بخاصة، سواء في الأداء والرقصات المعبرة او في الزي" الخلقة السلطية". وهي من الفرق التي تقدم عروض الفلكلور الأردني بطريقة فيها تنوع وأصالة، تأسست عام 1994 وهي تضم مجموعة من الفتيات المحترفات في الأداء الجميل، ما بين كورال ومطربة ومؤدية للحركات والدبكات، وعازفين على الآت العود والاورغ والإيقاع، قدمت وما تزال عروضا تؤرشف حكايات الأجيال، نبض مدينة السلط على مدار تاريخها، بسلالمها وأسواقها التراثية لتدخل لائحة اليونسكو للتراث العالمي.



*وزيرة الثقافة هيفاء النجار :ليدوم الفرح في سماء الوطن..

وزيرة الثقافة د. هيفاء النجار حضرت جميع احتفالات الفرح التي أقامتها عدد من المؤسسات والهيئات الثقافية والجمعيات النسائية في محافظات المملكة، .. وقدموا فيها كتاب وشعراء وفرق ومطربونز مجموعة من الأهازيج والأغاني التراثية والوطنية التي تعبر عن الفرح بالاستقلال ومناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ونوهت الوزيرة النجار أنها شاركت في احتفالات نقابة الفنانين الأردنيين، حفل الفرح المطرز بالحب والأغاني التراثية الجميلة و الأصيلة الذي نظمه فنانو الأردن في مقر نقابتهم ابتهاجا بمناسبة زفاف ولي العهد المحبوب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. فرح الحسين…. ووصفت الوزيرة النجار عنوان الحفل الذي عبر فيه الفنان الأردني عن فرح كل بيت أردني بابنهم الغالي.. بقولها:"الفنانون الأردنيون مستودع الفرح.. يضيئون مساحات البهجة في الوجدان الوطني بشموع الفرح وينقشون كلماتهم بالوان الحناء وعبق الورود ليدوم الفرح في سماء الوطن" ..

.. الزفاف، فرحة الأردن، الملك عبدالله الثاني بأبنه ولي العهد، تكتمل الخميس، في ديمومة من المحبة والجمال واستكمال للعطاء الملكي والشعبي والرسمي ، فهو من الأفراح الملكية الهاشمية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال.

