أيمن الباز: الذكاء الاصطناعى يمثل طفرة فى التشخيص والمضادات الحيوية

قال الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل الأمريكية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة في التشخيص والمضادات الحيوية، لافتًا إلى أن العالم أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الذكاء الاصطناعي يدخل في مجالات طبية جديدة، لافتًا إلى أنه يتم إجراء تجارب عالمية على شرائح ذكية يمكن وضعها في جسم الإنسان لمحاربة الخلايا السرطانية، معقبًا: "أشرفت على رسالة دكتوراة تستهدف القضاء على الخلايا السرطانية بالذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن فريق من كندا بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المضادات الحيوية للتعامل مع بعض أنواع البكتريا، حيث أنهم استخدموا قاعدة بيانات ومعلومات كثيرة من أجل التوصل إلى تركيبات جديدة لمضادات حيوية تستهدف أنواع من البكتريا.