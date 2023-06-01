الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناجى سرحان: مصر دورها تاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى

المهندس ناجي سرحان
المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق

كشف المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، تفاصيل المباحثات التي تمت بين رئيس الوزراء المصري والفلسطيني في العاصمة الإدارية، وأوجه التعاون والبروتوكولات التي تم توقيعها، قائلًا: "إنه لاشك أن هذه الزيارة هي من أخِ إلى الشقيق الأكبر، إلى مصر "أم العرب" .

وأضاف المهندس ناجي سرحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر دورها تاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التاريخ يشهد بذلك، وتشهد الأرض الفلسطينية والدماء الفلسطينية التي أُريقت في قطاع غزة، والتي استشهد الكثير من أبناء مصر في سبيل فلسطين. 

وأوضح وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، أن مصر تعتبر مرجعية فلسطين، وهي أب وأم فلسطين، لافتًا إلى أن هذه الزيارة هي لتعزيز العلاقات ما بين الشعب الفلسطيني، وما بين مصر، وأيضًا لحث مصر على الاستمرار في دورها في دعم الشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى أنه على المحافل الدولية نصر القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد الدولة الفلسطينية، خاصة في ظل هذه الظروف المتطرفة التي تقوم يوميًا بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك لابد من اللجوء للأخ الأكبر، ليكون هو دائمًا الملاذ لشقيقه.

وبين وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، أن المشاريع المصرية في قطاع غزة تتضمن 3 مدن تحمل اسم "دار مصر" ومشروعات طرق.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

البيت الأبيض: واشنطن لن تعمل على تحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم المسيرات على موسكو

ندوة نقاشية حول دور العمل الجماعى فى تطوير حرفة وصناعة الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة