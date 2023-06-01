ناجى سرحان: مصر دورها تاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى

كشف المهندس ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، تفاصيل المباحثات التي تمت بين رئيس الوزراء المصري والفلسطيني في العاصمة الإدارية، وأوجه التعاون والبروتوكولات التي تم توقيعها، قائلًا: "إنه لاشك أن هذه الزيارة هي من أخِ إلى الشقيق الأكبر، إلى مصر "أم العرب" .

وأضاف المهندس ناجي سرحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر دورها تاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التاريخ يشهد بذلك، وتشهد الأرض الفلسطينية والدماء الفلسطينية التي أُريقت في قطاع غزة، والتي استشهد الكثير من أبناء مصر في سبيل فلسطين.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، أن مصر تعتبر مرجعية فلسطين، وهي أب وأم فلسطين، لافتًا إلى أن هذه الزيارة هي لتعزيز العلاقات ما بين الشعب الفلسطيني، وما بين مصر، وأيضًا لحث مصر على الاستمرار في دورها في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه على المحافل الدولية نصر القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد الدولة الفلسطينية، خاصة في ظل هذه الظروف المتطرفة التي تقوم يوميًا بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك لابد من اللجوء للأخ الأكبر، ليكون هو دائمًا الملاذ لشقيقه.

وبين وكيل وزارة الأشغال الفلسطينية السابق، أن المشاريع المصرية في قطاع غزة تتضمن 3 مدن تحمل اسم "دار مصر" ومشروعات طرق.