الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالأرقام.. تفاصيل الأداء الإقليمي للشحن الجوي خلال أبريل

ويلي ولش
ويلي ولش

كشف ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي تفاصيل الأداء الإقليمي للشحن الجوي لشهر أبريل من خلال أحدث تقرير تضمن الأرقام الخاصة بالشحن الجوي، حيث شهدت شركات طيران آسيا والمحيط الهادئ انخفاضًا في حجم الشحن الجوي بنسبة 0.4٪ في أبريل 2023 مقارنة بنفس الشهر في عام2022.

وكان هذا تحسنًا كبيرًا في الأداء مقارنة بشهر مارس (-6.8٪). زادت السعة المتاحة في المنطقة بنسبة 41.2٪ مقارنة بشهر أبريل2022 حيث تم زيادة سعة البطن عبر الإنترنت من جانب الركاب في الشركة.

كما شهدت شركات النقل في أمريكا الشمالية  أضعف أداء لجميع المناطق مع انخفاض بنسبة 13.1٪ في أحجام الشحن في أبريل 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وكان هذا انخفاضًا في الأداء مقارنة بشهر مارس (-10.2٪)، ومن الجدير بالذكر أن شركات الطيرانفي المنطقة شهدت انخفاضًا كبيرًا في الطلب الدولي في أبريل بسبب الانخفاض الكبير في الأحجام في اثنين من الممرات التجاريةالرئيسية: أمريكا الشمالية - أوروبا (-13.5٪) وأمريكا الشمالية - آسيا (-9.3٪). انخفضت السعة بنسبة 1.5 ٪ مقارنة بشهر أبريل2022.

فيما شهدت شركات النقل الأوروبية انخفاضًا بنسبة 8.2٪ في أحجام الشحن في أبريل 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وكان هذا انخفاضًا طفيفًا في الأداء مقارنة بشهر مارس (-7.4٪)، شهدت شركات الطيران في المنطقة انخفاضًا كبيرًا في الطلب الدولي بسببالانكماشات المزدوجة في الممر التجاري بين أمريكا الشمالية وأوروبا (-13.5٪)، وكذلك داخل أوروبا (-16.1٪)، وقد تم تعويض ذلك جزئيًامن خلال الطلب القوي على الطريق بين أوروبا وآسيا (3.4٪)، ما ساعد على التخفيف من التدهور العام في المنطقة، زادت السعة بنسبة7.8٪ في أبريل 2023 مقارنة بشهر أبريل 2022.  

بينما شهدت شركات النقل في الشرق الأوسط انخفاضًا بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي في أحجام الشحن في أبريل 2023. وكان هذاانخفاضًا طفيفًا في الأداء مقارنة بالشهر السابق (-5.5٪)، زادت السعة بنسبة 10.0٪ مقارنة بشهر أبريل 2022.

وسجلت شركات النقل في أمريكا اللاتينية انخفاضًا بنسبة 1.6٪ في أحجام الشحن في أبريل 2023 مقارنة بشهر أبريل 2022، وكان هذا تحسنًا في الأداء مقارنة بشهر مارس (-4.4٪)، ارتفعت الطاقة الاستيعابية في أبريل بنسبة 8.1٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022. 

حققت شركات الطيران الإفريقية الأداء الإيجابي الوحيد في أبريل، حيث سجلت زيادة بنسبة 0.9٪ في الطلب مقارنة بشهر أبريل 2022، وكان هذا تحسنًا في الأداء مقارنة بالشهر السابق (-4.3٪)، والجدير بالذكر أن الطريق التجاري من إفريقيا إلى آسيا قد شهد زيادة كبيرة في الطلب على البضائع في أبريل، بزيادة قدرها 20.0٪ على أساس سنوي، كانت السعة 5.3٪ فوق مستويات أبريل 2022.

الأداء الإقليمي للشحن الركاب أمريكا الشمالية شركات طيران شركات الطيران الأفريقية

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