الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر تحذيرات هامة للحجاج

حجاج
حجاج

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة  فى منشور عمم على جموع الشركات السياحية، أنه في إطار الإجراءات التنفيذية لموسم الحج المقبل، ورد إليها خطاب من وزارة السياحة والأثار بشأن ما ورد إليها من تعميم وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بضرورة قيام الحجاج خلال الموسم المقبل بعدم استخدام هواتف المحمول للتصوير لأهداف تمس بأمن وسلامة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهم.

كما حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من استخدام أو القيام بأي ممارسات قد تخل بالأمن والنظام العام، مثل رفع أعلام بعض الدول، ونشر شعارات سياسية وحزبية أو توجيهات فكرية أو طائفية واستخدمها إعلاميًا فى مواقع التواصل الاجتماعي وخلافه.

كما طالبت الحجاج القادمين إلى الأراضي السعودية خلال الموسم المقبل من عدم تعليق أي صور أو شعارات سياسية او مذهبية في الفنادق التي يسكن بها الحجاج. 

وقد طالبت غرفة شركات السياحة من  الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج  هذا العام  بالتنبية على عملائها بهذة المحاذير التي أصدرتها وزارة الحج والعمرة السعودية.

كما أكدت غرفة  شركات السياحة على حرص شركات السياحة على تنفيذ موسم حج ناجح يليق بالحجاج المصريين تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والآثار، موضحة أن هناك تنسيق  كامل بين كل من  الوزارة والغرفة و اللجنة العليا للحج، من أجل توفير كافة سبل الراحة للحجاج السياحة وتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بحجاج السياحة  وبمستوى الخدمة الفائقة التي اعتادت على تقديمها الشركات لحجاجها

يشار إلى أن حصة الحج السياحي وصلت هذا العام إلى  16 ألف تأشيرة من حصة مصر في تأشيرات الحج هذا العام وتفسم تأشيرات الحج بين 3 جهات رسمية، وهي وزارة السياحة والأثار و وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية.

وقد طالبت الوزارة أن يكون هناك مشرف مع كل 50 حاجًا ليرافقهم طوال رحلتهم بالمشاعر المقدسة.

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وزارة السياحة والآثار وزارة الحج والعمرة الحجاج الحرمين الشريفين

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