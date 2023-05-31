حسام هيبة: إطلاق منصة رقمية لتقديم الخدمات للمستثمرين قريبًا

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه جاري إطلاق منصة رقمية لتقديم الخدمات للمستثمرين قريبًا، مُشيرًا إلى أنه تم إنجاز 95% منها.

وأضاف “هيبة” خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC، أن الخريطة الاسثتمارية يتم تحديثها لربطها بها وتشمل الخدمات بداية من تأسيس الشركة وحتى تقديم أوراق الضرائب وكافة الاجراءات.

وأشار إلى أن توثيق محاضر الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات في إطار تيسير الإجراءات للمستثمرين، وتتم كلها بشكل إلكتروني.

سبب أزمة العملة

وعن سبب أزمة العملة قال “هيبة” إنه حتى منتصف العام الماضي المشاكل لم تكن موجودة وعندما حدث توجه في العالم واتجاه المستثمرين لأمريكا الدولار بدأ يعود لبلده، مشيرًا إلى أن لدينا مشاكل أخرى في الميزان التجاري.

وأكد أن مصر زادت تصدير المنتجات الغير نفطية بنسب 25%، وإيرادات قناة السويس زادت بشكل كبير، كما أن الاستثمارات الأجنبية زادت بشكل كبير وحصل بعض السكون لتحويلات المصريين بالخارج وذلك نتيجة لسعر الدولار.