حسام هيبة يكشف إجراءات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إجراءات الدولة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أنه تم تحديد ذلك من خلال “رؤية مصر 2030”، وسياسة ملكية الدولة.

وأضاف “هيبة” خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه تم تحديد الأنشطة والقطاعات، ومنها الطاقة بتركيز كبير على “الهيدروجين الأخضر، والأمونيا"، وتم وضع استراتيجيات لكل قطاع، ومنها مجال صناعة السيارات وتم عمل مجلس أعلى لصناعة السيارات يضم القطاع الخاص، وصندوق دعم صناعة السيارات.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية

وتابع: “تم التركيز على صناعة الأدوية، والبتروكيماويات، والغزل والنسيج، والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وكل ما يترتب على المنظومة من نقل وتخزين وما شابه، وكذلك الصحة، والتعليم”.