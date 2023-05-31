الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام هيبة يكشف إجراءات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات

حسام هيبة
حسام هيبة

كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إجراءات الدولة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أنه تم تحديد ذلك من خلال “رؤية مصر 2030”، وسياسة ملكية الدولة.

وأضاف “هيبة” خلال لقائه في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه تم تحديد الأنشطة والقطاعات، ومنها الطاقة بتركيز كبير على “الهيدروجين الأخضر، والأمونيا"، وتم وضع استراتيجيات لكل قطاع، ومنها مجال صناعة السيارات وتم عمل مجلس أعلى لصناعة السيارات يضم القطاع الخاص، وصندوق دعم صناعة السيارات.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية

وتابع: “تم التركيز على صناعة الأدوية، والبتروكيماويات، والغزل والنسيج، والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وكل ما يترتب على المنظومة من نقل وتخزين وما شابه، وكذلك الصحة، والتعليم”.

حسام هيبة جذب الاستثمارات إجراءات الدولة الصناعة تحقيق الاكتفاء الذاتي السلع الأساسية

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