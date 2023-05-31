الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يكرم محافظ القاهرة لدوره في تطوير مسار العائلة المقدسة

جريدة الدستور

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة ٣ أيام .

شارك فى الحفل ايضا د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، وجيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ  والشخصيات العامة .

في نهاية الحفل قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اسة البابا تواضروس الثاني أشرف صبحي وزير الشباب البابا تواضروس الثان

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