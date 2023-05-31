برلمانى: تباين الآراء حول قانون المجلس الوطنى للتعليم دليل مصداقية الحوار

قال حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية مهتمة بصورة كبيرة بتطوير ملف التعليم.

تطوير التعليم

وأكد المندوه خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن طرح قانون المجلس الوطني للتعليم على طاولة الحوار الوطني سيثري الحوار داخل مجلسي النواب والشيوخ، عند تناول أزمات التعليم في مصر.

التباين في الآراء

وأضاف أن هناك آراء متباينة حول هذا القانون داخل جلسات الحوار الوطني، وهذا دليل على مصداقية الحوار، وأنه لا توجد خطوط حمراء في التناول والقول.

وتابع: "نحن نبني الآن على ماسبق في التعليم المصري أي نعدل على الاستراتيجية القديمة، نحن لا نبدأ من الصفر كما يدعي البعض".

واستطرد: "وجود رئيس الوزراء على رأس المجلس يمنحه أهمية كبيرة، حيث يشارك في هذا المجلس خبراء على قدر عالٍ من التمكن في أمور التعليم".