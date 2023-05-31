الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يستقر على إجراء تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام الوداد

كولر
كولر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على إجراء تعديلات في تشكيل الفريق لمواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة.

وينوي كولر إجراء تغييرين في التشكيل من خلال إشراك الحارس محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة، كما ينوي أيضًا إعادة ياسر إبراهيم لخط الدفاع على حساب محمود متولي للاستفادة بقدراته البدنية في التعامل مع الكرات العرضية.

كان الأهلي قد حقق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري على إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا ليبتعد بصدارة الدوري برصيد 62 نقطة ويقترب بقوة من التتويج باللقب.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الوداد البيضاوي المغربي دورى ابطال افريقيا

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