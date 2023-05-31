بولتون: تهديد روسيا بالنووى يجب أن يؤخذ على "محمل الجد"

علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، على تهديد روسيا باستخدام السلاح النووي في حربها مع أوكرانيا، مؤكدًا أنه لا بد أن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد على الدوام.

أضاف بولتون، خلال حواره مع "القاهرة الإخبارية" أن روسيا على مدار 15 شهرًا ماضية بالتهديد على لسان الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي، ولم نشهد تغيرًا في القوات النووية، وهناك بعض البراهين التي تشير إلى فشله في ذلك.

أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق إلى أن هناك بعض الظروف تدفع روسيا لاستخدام السلاح النووي، لكنها لم تحدث وعلينا ألا ننخدع بتهديدات بوتين.

تعليقه على الدعوة للمفاوضات

وعن المفاوضات، قال إنه لا يعتقد أنها خيار في الوقت الراهن، وإن كان على أوكرانيا تحقيق النصر العسكري من الممكن أن نتوقعه من خلال الهجمة المضادة، وأوكرانيا ليس لديها أي دافع للتفاوض؛ لأنه قد يحدث تغيير على أرض الواقع.