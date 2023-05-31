الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| "العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم".. 10 قرارات حكومية جديدة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم".. 10 قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ١٠ قرارات؛ تمثلت على النحو التالي، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5 /2021، الصادر في 5 مارس 2021 

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فلسطين تبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار مع القاهرة (صور)

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، الأربعاء، وفد رجال أعمال من فلسطين والذي تأتي زيارته على هامش زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لبحث التعاون في تعزيز فرص والتجارة والاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بالبلدين.

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رسميًا.. عماد النحاس يرحل عن تدريب طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش إنهاء علاقته مع عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي بسبب تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة 

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الداعم القوي لأوكرانيا.. برلمان لاتفيا ينتخب رئيسًا جديدًا

اختار المشرعون في لاتفيا اليوم الأربعاء، وزير خارجية البلاد الذي يحظى بشعبية فوية، وهو داعم قوي لأوكرانيا، رئيسًا جديدً للدولة في تصويت ضيق، وبحسب وكالة “أسوشتيد برس” الامريكية، انتخب المجلس التشريعي في Saeima المكون من 100 مقعد، إدغار رينكيفيكس 

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الأول على الشهادة الإعدادية فى القاهرة: "كنت أعتمد على مدرستى وأحلم بدخول ستيم"

اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية، وقال عمار محمد حسينى الأول مكرر على الشهادة الإعدادية بالقاهرة من إدارة الوايلى إنه عرف أنه الأول على المحافظة من مكالمة المديرية له والمحافظ 

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لا يفوتك هذا المساء الفنية والسياسية مدة العقوبة مصطفى مدبولى تعزيز فرص الاستثمار عماد النحاس الداعم القوي لأوكرانيا الشهادة الاعدادية

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