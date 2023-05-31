الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الداعم القوي لأوكرانيا.. برلمان لاتفيا ينتخب رئيسًا جديدًا

لاتفيا
لاتفيا

اختار المشرعون في لاتفيا اليوم الأربعاء، وزير خارجية البلاد الذي يحظى بشعبية فوية، وهو داعم قوي لأوكرانيا، رئيسًا جديدً للدولة في تصويت ضيق.

وبحسب وكالة “أسوشتيد برس” الامريكية، انتخب المجلس التشريعي في Saeima المكون من 100 مقعد، إدغار رينكيفيكس، أكبر دبلوماسي في البلاد منذ 2011، كرئيس للخدمة لمدة أربع سنوات، حيث حصل على 52 صوتًا، أي صوت واحد أكثر من المطلوب للفوز بالسباق.

وحصل أقرب منافسيه رجل الأعمال أولديس بيلنس على 25 صوتا في الجولة الثالثة من التصويت بين المتنافسين المتبقيين بعد انسحاب المرشحة الثالثة إيلينا بينتو من المنافسة، حيث أن  التغييرات في المعونة الغذائية في فاتورة الديون ستكلف مالاً ، بعيداً عن المدخرات التي تصورها الحزب الجمهوري.

وعمل رينكيفكس ، 49 عامًا، من بين مناصب أخرى، كوزير دولة بوزارة الدفاع وعمل كصحفي في راديو لاتفيا في التسعينيات. كوزير للخارجية ، كان يتمتع بشعبية كبيرة بين اللاتفيين بسبب موقفه المتشدد تجاه روسيا المجاورة ودعمه الثابت لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو.

وفي مؤتمر صحفي لاحق ، حث “رينكيفيكس” الدول على إعطاء أوكرانيا إشارات تبعث على الأمل بشأن إمكانية عضوية الناتو في القمة المقبلة للحلف العسكري في فيلنيوس ، ليتوانيا ، في يوليو.

وتعتبر رئاسة لاتفيا إلى حد كبير منصبًا احتفاليًا ، ويعمل رئيس الدولة بشكل أساسي كزعيم للرأي وشخصية موحدة في البلاد حيث يتحدث ثلث سكانها تقريبًا اللغة الروسية، حيث ترشح رينكيفكس كمرشح عن حزب الوحدة الجديدة الذي ينتمي إليه وحزب كارينز.

يبلغ عدد سكان لاتفيا 1.9 مليون نسمة ، وتحدها روسيا من الشرق ، وإستونيا من الشمال وليتوانيا من الجنوب. لاتفيا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. البلد موطن لأقلية عرقية روسية كبيرة ، وكثير منهم مواطنون روس.

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