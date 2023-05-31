الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. عماد النحاس يرحل عن تدريب طلائع الجيش

عماد النحاس
عماد النحاس

أعلن نادي طلائع الجيش إنهاء علاقته مع عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي بسبب تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة.

وسقط طلائع الجيش، أمس، أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

كان مسئولو الطلائع قد عقدوا اجتماعًا مع النحاس وجهازه المعاون في الساعات الماضية لمعرفة أسباب تراجع النتائج خلال الأونة الأخيرة.

وازداد موقف الطلائع سوءًا بعد خسارته أمام الأهلي والزمالك بنتيجة 2-0 واحتلاله المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة فقط.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

عماد النحاس طلائع الجيش الدورى المصرى رحيل عماد النحاس

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