رسميًا.. عماد النحاس يرحل عن تدريب طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش إنهاء علاقته مع عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي بسبب تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة.

وسقط طلائع الجيش، أمس، أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

كان مسئولو الطلائع قد عقدوا اجتماعًا مع النحاس وجهازه المعاون في الساعات الماضية لمعرفة أسباب تراجع النتائج خلال الأونة الأخيرة.

وازداد موقف الطلائع سوءًا بعد خسارته أمام الأهلي والزمالك بنتيجة 2-0 واحتلاله المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة فقط.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.