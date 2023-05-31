أحمد السجينى: "قانون التصالح الجديد سيخرج إلى النور قريبًا"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حالات لا يوجد فيها تصالح على مخالفات البناء مثل أراضي الآثار، وأراضي الري، حيث التصالح في هذه الأراضي مخالف للقانون والدستور.

قانون التصالح

وأكد “السجيني” خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جميع المواطنين الذين قاموا ببناء منازلهم فوق أراض لا يجوز التصالح لن يكون هذا الشخص مالكا لهذا البناء.

وأضاف أن التصالح قانون استثنائي، والأصل فيه مخالفة، وأن من ارتكب مخالفة يتم التصالح، لذا قيمة التصالح في مخالفات البناء لم ولن تتغير، بل سيكون هناك حزم جديدة صارمة للتعامل مع هذا الأمر.

تقنين أوضاع المواطن

وتابع:" جميع من تجاوزوا القانون في البناء على أراض مملوكة للدولة سينالون العقاب من خلال غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى أن المواطن الذي أقبل على تقنين أوضاعه سوف يحصل على ترخيص".

تعديلات قانون التصالح

واستطرد: "القانون أوشك علي الانتهاء، القانون الآن في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وسيتم الإعلان عن بنود هذا القانون قريباً بعد إضفاء تعديلات على بعض مواده".